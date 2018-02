Carreta bate na traseira de outra ao desviar de buraco na BR 163 no distrito de Vila Isol

ACIDENTE ENTRE CARRETAS NA RODOVIA BR 163 NO DISTRITO DE VILA ISOL

Na manhã do ultimo sábado (24) por volta das 08h40min, nas proximidades da Comunidade Vila Isol, distante 85 km da cidade de Novo Progresso, na rodovia Br-163. O motorista Rosenildo Rodrigues, trafegava sentido Cuiabá/Santarém no Veiculo CARRETA, SCANIA, PLACA ACD-2475, quando se deparou com um buraco , caminhão a frete parou ele colidiu na traseira do outro caminhão..

A região é de dificíl trafego devido aos buracos, outros acidentes já aconteceram naquele local.

Rosenildo bateu na traseira da CARRETA, TRATOR/MAN PLACA QBR-7733, ANO 2014/2015 , que estava sendo conduzida pelo motorista Carlisson Michel Fernandes Romão.

Não houve feridos, apenas danos matérias.

O Caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso.

