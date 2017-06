Carreta Bi-trem pega fogo e fica totalmente destruída em Novo Progresso

Uma carreta Bi-trem pegou fogo e ficou totalmente destruída na BR-163 perimetro urbano da cidade de Novo Progresso, na noite desta quinta-feira (22).

O incêndio aconteceu por volta das 23h55mn, próximo da Prazmatec na rodovia BR -163 perímetro urbano de Novo Progresso.

Segundo o caminhoneiro, ele descarregou o veículo com soja em Miritituba e seguia para Cidade de Sinop no estado do Mato Grosso, quando percebeu uma fumaça saindo do seu caminhão. Ao parar para verificar, viu os pneus incendiando.Veja Vídeo;

Ele agiu rápido e retirou os pertences da cabine, pediu ajuda ,mas em Novo Progresso não tem corpo de bombeiros , rapidamente o fogo atingiu o tanque de combustível e praticamente queimou quase tudo.

O incêndio destruiu totalmente o caminhão um bi trem pode salvar. O caminhão se tornou uma bola de fogo no centro da rodovia , a Policia Militar interrompeu o transito para evitar acidentes.Ninguém ficou ferido.

Da Redação Jornal Folha do Progresso co fotos

