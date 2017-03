Carreta boiadeira tomba na rodovia BR-163

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (12) na rodovia BR-163 distante 80 km da cidade de Novo Progresso, ela seguia pra o estado do Mato Grosso.

(Fotos WhatsApp) -Segundo as informações, o motorista retornava de Novo Progresso e seguia para o estado do Mato Grosso descarregar mais uma carga de gado.

O motorista conduzia uma carreta boiadeira “Volvo 450” cor branca, nas proximidades do km 1000 (Vila Isol), ao desviar de um buraco perdeu a direção do veiculo saiu da pista e tombou.

O motorista teve ferimentos leve, bovinos mortos ficou esparramada na rodovia, a carreta tombada trancou uma pista.

A carreta transportava aproximadamente 70 cabeças de gado.

O acidente ocorreu no fim da madrugada deste domingo, um caminhão caçamba, uma pá carregadeira e um caminhão guincho foram usados para retirar os animais e o veiculo acidentado da rodovia. Além dos animais mortos alguns escaparam com vida e outros ficaram dentro do boiadeiro. O nome do frigorífico que tinha como destino os bovinos e o proprietário da carga e à quantia de animais mortos não foi divulgado pelo motorista.

