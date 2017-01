Carreta carregada com cerveja tomba nas proximidades de Nova Mutum (MT)

(foto: reprodução) – Uma carreta Volvo branca tombou na BR-163, na região do município de Nova Mutum, esta manhã. A assessoria de imprensa da Rota do Oeste informou, ao Só Notícias, que o motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado ao hospital do município por uma equipe de resgate da empresa. O atual estado de saúde dele não foi revelado.

O veículo transportava uma carga de cerveja (em latas) e seguia sentido norte quando ocorreu o tombamento na lateral da via – já no acostamento. Algumas pessoas que passavam pelo local após o acidente aproveitaram para saquear parte do produto.

A rodovia precisou ter o tráfego interrompido, por volta das 14h, para o destombamento da carreta. O trânsito está fluindo normalmente.

Ainda não se sabe o que causou o tombamento.

Fonte: Só Notícias/Alex Fama

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...