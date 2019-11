Carreta carregada com madeira tomba na BR-163 em Sinop (MT) Assista ao Vídeo;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma carreta Scania, branca,carregada com madeira (tábua) tombou na manhã desta terça-feira (26), na rodovia BR 163 périmetro urbano da cidade de Sinop no Mato Grosso.

You May Also Like