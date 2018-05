Carreta carregada com madeira tomba na BR-163 em Sinop

A carreta Librelato vermelha carregada com madeira tombou, esta tarde, na BR-163, sentido Sorriso, próximo ao bairro Alto da Glória. O motorista (identidade não revelada) não se feriu e assinou termo de recusa de atendimento médico.

Parte da carga acabou ficando sobre a faixa de domínio. Equipes da concessionária estão no local com caminhão guincho e pipa realizando os trabalhos necessários. Não foi apontado o que provocou o acidente.

O tráfego não precisou ser interditado. Equipe de inspeção fazem a sinalização do local. O prejuízo com os danos do veículo inda serão contabilizados.

Fonte: Só Notícias/ David Murba (fotos: divulgação)

