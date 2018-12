Carreta carregada com milho tomba e interdita parte da rodovia BR 163

(Foto:Adelar Belling/via- whatsapp)- Acidente foi na altura da Serra do Cachimbo entre a divisa do estado do Mato Grosso com o Pará, ela seguia sentido Miritituba.

Motorista do veículo não ficou ferido; rodovia ficou com uma pista interditada por mais de dois dias.

Uma carreta Volvo Placa PKL 6715 , carregada com soja tombou no fim da manhã desta quarta-feira (19), na Serra do Cachimbo no Pará.

De acordo com a informação, o acidente foi por volta das 11h40, na pista sentido Novo Progresso. Por conta do tombamento, a carga ficou espalhada no local e a faixa da direita precisou ser interditada até a retirada do produto e do veiculo, outra pista ficou tomada por grãos dificultando o tráfego de caminhões no local.

Ainda conforme a informação, o motorista da carreta não ficou ferido. A carga saiu de Sinop(MT) e seguia até o porto de Miritituba no Pará.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

