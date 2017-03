Carreta carregada com soja tomba na BR-163 em Novo Progresso

Da Redação Jornal Folha do Progresso Fotos Reprodução WhatsApp –Jornal Folha do Progresso

A soja foi carregada por uma seguradora de Santarém que esteve no local o destino do produto não foi informado.

De acordo com populares o trecho quando chove é bastante escorregadio, o motorista pode ter perdido o controle do veiculo após fazer uma curva e acabou tombando.

Uma carreta SCANIA , tombou na ultima quarta-feira, na rodovia BR-163, entre as comunidades “Santa Julia e Linha Gaucha” no trecho sem pavimentação, em Novo Progresso.

