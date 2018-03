Carreta carregada com soja tomba na rodovia BR 163 no Pará

(Fotos Adelar Belling) A carreta branca carregada com soja tombou, na tarde deste sábado (17), na rodovia BR 163 e por pouco não colidiu com outro caminhão, próximo comunidade do Aruri distante 75 km de Moraes Almeida no municipio de Itaituba.

A informação que repassou ao Jornal Folha do progresso , que o motorista não sofreu ferimentos graves e foi orientado a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Com o tombamento a carga acabou se esparramando na lateral da rodovia. Não houve interdição de pista. As causas e responsabilidades do acidente ainda serão apuradas.

