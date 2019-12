Carreta carregada com toras tomba na MT-208 em Alta Floresta

Uma carreta cinza (marca e modelo não informados) tombou, há pouco, em uma rotatória da rodovia estadual, localizada nas proximidades da entrada do campus do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), em Alta Floresta. O motorista precisou ser levado ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

O primeiro-sargento dos bombeiros Valdemir de Souza Oliveira informou, ao Só Notícias, que o motorista foi atingido pelos estilhaços do para-brisa e apresentava uma lesão na cabeça. “Ele nos relatou que passou mal antes do acidente e desmaiou. Quando acordou já havia tombado a carreta e estava sendo retirado por populares da cabine. Ele estava um pouco desorientado devido ao impacto”.

A carga de madeira ficou esparramada no canteiro às margens de uma das pistas. Além disso, houve vazamento de diesel do tanque da carreta, que foi contido com serragem pelos bombeiros militares.

A carreta seguia com a carga de madeira de Nova Monte Verde para São Paulo. O tráfego de veículos foi interditado pela Guarda de Trânsito e o proprietário foi comunicado para fazer a retirada da madeira e da carreta da via. Um guincho vai auxiliar no trabalho.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação – atualizada às 16h30)17/12/2019 16:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...