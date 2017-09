Carreta carregada de algodão tomba e pega fogo em Mato Grosso

O acidente foi hoje de manhã, na serra São Vicente, no município de Santo Antônio do Leverger, (34 quilômetros de Cuiabá). Uma carreta carregada de algodão tombou e pegou fogo. O motorista teve apenas escoriações.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cuiabá controlou as chamas. A pista precisou ser interditada, mas já foi liberada. Não há informações do que possa ter provocado o acidente. O valor do prejuízo ainda será calculado.

Ainda não foi informado em qual cidade ele carregou e para onde iria.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...