Carreta carregada de alho tomba na BR-163 entre Guarantã e PA; carga é saqueada por populares

O acidente aconteceu na última terça-feira (13) por volta das 14h30min, na BR-163 em uma serra, na região de Cachoeira da Serra entre Guarantã do Norte e o Estado do Pará.

Segundo o motorista do carreta que foi identificado como Sergio Colpani, de 46 anos, o mesmo fazia uma curva, quando estourou um dos pneus do eixo traseiro do veículo, ele acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e tombou.

Momentos depois do acidente, a carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. A carga estava avaliada em R$ 150 mil.

Ainda segundo o motorista, cerca de 1,8 mil caixas de alho foram levadas. Ele relatou que as pessoas iam encostando caminhonetes, carros e pegando as caixas. O mesmo não teve muito o que fazer, diante da situação.

Ele ainda informou que ninguém chegou a perguntar se o mesmo havia ficado ferido.

Sergio procurou a delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte e registou o boletim de ocorrência.

A carreta ficou bastante danificado e foi retirado do local com auxílio de um guincho da seguradora. O motorista não ficou ferido. (com informações, Só Notícias)

