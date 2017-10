Carreta carregada de drogas e armas é interceptada na MG-050 em Divinópolis

A carreta foi apreendida e levada para o Posto Policial e com a ajuda de cães farejadores localizaram todo o material. As informações sobre a quantidade de droga e armas, além de como foi a ação será repassada em uma coletiva prevista para o fim da manhã. O G1 acompanha o caso.

De acordo com as primeiras informações da PMR, após denúncias anônimas, os militares interceptaram a carreta na MG-050, na comunidade de Cacoco do Meio, na zona rural de Divinópolis. O motorista, que não teve a idade divulgada, informou que a carga seria levada para Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

