Carreta com 1200 botijões explode em estrada

Uma carreta com carga inflamável explodiu, na noite desta quinta-feira (16), em uma estrada vicinal do município de Moju, no nordeste paraense. Bombeiros foram deslocados para tentar apagar as chamas.

Segundo informações do comandante do grupamento do Moju, Orlando Farias, não há informações de feridos.

“A carga era de botijões de gás. Ao perceber que algo de errado acontecia, o motorista do veículo saiu para se proteger. Não tem ninguém ferido”, disse.

Duas viaturas, do grupamento do Moju e Abaetetuba, e outra de resgate foram deslocadas até a estrada.

O militar não sabe o que teria motivado o incidente, o que deve ser apontado somente após a perícia que deve ser iniciada ainda no local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, haviam 1200 botijões na carreta e que o veículo acabara de passar pela cidade do Moju estando há sete quilômetros da área urbana.

