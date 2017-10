Carreta com cachaça pega fogo na BR 163

(Imagem Ilustrativa)- O fato ocorreu na última terça-feira (10/10) por volta das 23h30min, na Rodovia BR-163, nas da Comunidade Riozinho das Arraias.Segundo os relatos do motorista do caminhão Alan Junior dos Santos Vieira, o mesmo falou que trafegava na rodovia, sentido a Cidade de Santarém/PA, quando foi subir uma ladeira nas proximidades da Comunidade Riozinho das Arraias, o caminhão deu uma pane elétrica, perdendo a velocidade e voltando de ré, e quando o mesmo (motorista) tentou frear, não segurou , tendo que pular da carreta ainda em movimento e logo em seguida a carreta começou a pegar fogo.O motorista tentou pedir ajuda, indo até a comunidade que estava próximo (Riozinho das Arraias), mas pelo horário do ocorrido não conseguiu achar ninguém que pudesse ajudar. E ao retorna, o fogo já havia destruído 50% do veiculo e ao abrir a tampa da carroceria percebeu que a mercadoria que transportava referente a aguardente 51, havia sido saqueada. A carreta pertencia a LF GOMES TRASPORTES ME. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso (DEPOL) para as devidas medidas cabíveis.

Por Jailson Rosa/Fonte: Jornal O Jamanxim

