Carreta com problemas mecânicos tranca BR 163

Na manhã desta quinta-feira, dia 24 de Janeiro, uma carreta que seguia sentido Novo progresso, teve problemas mecânicos e ficou atravessada na Rodovia Federal, trancando as duas pistas.

Uma equipe de socorro estava no local prestando assistência ao caminhão com problemas mecânicos. O problema ocorreu distante 5km antes da cidade de Novo Progresso.

Felizmente não foi registrado nenhum acidente – na região não tem posto da Policia Rodoviária Federal , nenhuma sinalização foi feita no local. O trânsito teve que ser desviado pelo acostamento os motoristas que comandaram o pare e siga.

Por volta das 13h00mn o transito foi normalizado, nenhum acidente ocorreu durante o tempo que o veiculo ficou trancando a rodovia.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

