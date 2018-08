Carreta com sapatos tomba e carga é saqueada por moradores

Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (22), no KM 05 da rodovia BR-010, entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no nordeste paraense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta das 7h30. O motorista informou à PRF que não estava ferido.

Não há informações do que teria motivado o tombamento.

Após o acidente, a carga de sapatos foi saqueada por moradores das proximidades, segundo a a PRF, que esteve no local.

