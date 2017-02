Carreta com transformador de usina tomba no Nortão do Mato Grosso

(fotos: divulgação) – Uma carreta, que transportava um dos transformadores da Usina São Manoel, tombou, esta tarde, na rodovia Gerson Serafim, próximo a balsa do rio Teles Pires, em Alta Floresta. A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pela assessoria da empresa responsável pelo empreendimento, que, no entanto, não repassou outros detalhes sobre o acidente.

Este é o segundo transformador da usina. O primeiro foi levado até o empreendimento ainda no ano passado. A obra da São Manoel está localizada em Paranaíta e começou em junho de 2014. A previsão de início de operação é maio do ano que vem, com capacidade de geração de 700 MW.

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza



