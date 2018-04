Carreta esmaga caminhoneiro na rodovia BR 163

(Foto Ilustrativa) – O acidente aconteceu por volta das 20h00mn horas da noite desta quarta-feira, 25 de Abril, na rodovia BR 163 entre Novo Progresso/PA e distrito de Moraes Almeida, nas proximidades da comunidade de Riozinho das Arraias. Conforme informação, João Luiz foi esmagado pela própria carreta que passou por cima do abdome, a causa do acidente ainda não foi revelada. “Ele teria descido do caminhão para manutenção, o caminhão desengatou e passou por cima”. “A vítima teve a região do abdômen esmagada e morreu no local.”

O motorista foi identificado como “João Luiz Jede” de 35 anos, ele foi socorrido pelo exército e encaminhado para o Hospital Municipal de Novo Progresso, onde passou por exames de necrópsia e ficou aguardando por familiares.

Com o motorista foi encontrado documentos, o hospital divulgou foto e nome do motorista, o Jornal Folha do Progresso Publicou e a família rapidamente entrou em contato , a esposa reside em Sinop (MT) e a família do motorista é do Estado do Paraná, eles estão trasladando o corpo para cidade natal em Realeza no Paraná onde será sepultado.

