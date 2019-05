Carreta passa por cima de motociclista na BR-163, em Santarém

Caminhão passa por cima de motociclista em acidente na BR-163, em Santarém —(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Washington Silva da Mota trabalhava como mototaxista não credenciado. De acordo com informações iniciais, carreta teria feito conversão sem aguardar no acostamento.

Um acidente grave ocorreu na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (17). Uma carreta passou por cima de um motociclista após uma possível irregularidade no trânsito.

Washington Silva da Mota, de 29 anos, que trabalhava como mototaxista não credenciado, morreu na hora. De acordo com as informações iniciais dos órgãos de fiscalização de trânsito, a carreta teria cometido infração ao forçar uma conversão na esquerda, na rua Frei Rogério, sem antes aguardar no acostamento, como é obrigatório nas rodovias.

O motociclista vinha no sentido bairro Nova República-viaduto e não conseguiu frear, sendo atingido pela carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta fugiu do local do acidente.

*Colaborou Jaderson Moreira, da TV Tapajós

Por:G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...