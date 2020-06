Carreta pega fogo e explode em rodovia de MT; motorista é retirado de cabine em chamas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente ainda serão apuradas. 26/06/2020 22:38

O motorista da carreta seis eixos foi retirado da cabine em chamas pelo motorista do bitrem. O caminhoneiro sofreu queimaduras pelo corpo, passou pelo primeiro atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e posteriormente foi conduzido a unidade Hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente foi registrado, esta tarde, na BR-174, a cerca de oito quilômetros de Juína. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma carreta seis eixos, que não levava carga, pegou fogo e explodiu, após atingir a traseira de um bitrem carregado com toras de madeira.

You May Also Like