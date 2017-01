Carreta pega fogo e interdita tráfego na BR-163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde

(foto: Claudemir Oliveira e Wesley Moreno) – Uma carreta carregada com combustível pegou fogo, esta noite, na BR-163, em Mutum. O motorista conseguiu sair, pela janela, antes que as chamas se alastrassem e atingissem toda a carreta. Como estava carregada com combustível, rapidamente o fogo se espalhou e ficou completamente destruída.

