Motociclista morre após bater na traseira de caminhão em Novo Progresso

Acidente aconteceu na Rodovia BR-163 distante 6 quilômetros da cidade sentido Mato Grosso.

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (16) depois de bater na traseira de um caminhão que estava parado na lateral da rodovia BR-163 [pegou fogo] ,o motociclista foi socorrido , mas veio óbito no caminhão do hospital.

De acordo com a informação, com o impacto da batida, o piloto da motocicleta pode ter morrido no local. Ainda não foi possível informar o nome, idade e profissão do motociclista. A policia foi chamado ao local e deve colaborar com as investigações.

“Carreta pega fogo na BR-163 em Novo Progresso”

Uma carreta pegou fogo, por volta das 06h30 deste domingo (16), na rodovia BR-163, próximo ao cemiterio distante seis quilomêtros da cidade de Novo Progresso.

Segundo a informação, não foi registrada nenhuma morte no acidente, entretanto ainda não há informações sobre feridos.

Ainda de acordo com a informação, o motorista conseguiu controla o fogo para não se espalhar pela carreta do caminhão, somente o cavalinho queimou. A cabine ficou completamente destruída.

A carreta retornava do porto de Miritituba estava vazia. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...