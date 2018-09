Carreta que transportava 27 toneladas de carne tomba na BR-163 e carga é saqueada em MT

Carreta carregada com carne tomba e carga é saqueada em MT — Foto: Djeferson Kronbauer/ Site Power Mix

A carga seria levada para São Paulo (SP) e o prejuízo foi avaliado em R$ 250 mil.

O motorista de uma carreta que transportava 27 toneladas de carne, perdeu o controle do veículo, que tombou nesta terça-feira (25), na BR-163, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Parte da carga caiu às margens de rodovia e foi saqueada pelas pessoas que passavam pelo local.

De acordo com relato do motorista, Anderson da Silva Moraes, de 32 aos, a carga seria levada para São Paulo (SP) e o prejuízo ocasionado pelo acidente e pelo saque foi avaliado em torno de R$ 250 mil.

Ainda segundo Anderson, o pneu da carreta bateu em um trecho de desnível no asfalto e ele não conseguiu controlar o veículo.

Ele relatou ainda que a carga caída na pista foi levada em menos de 2 horas do ocorrido.

Anderson teve escoriações leves e foi atendido pelas equipes de socorro da concessionária que administra a rodovia, porém assinou um termo de recusa de atendimento.

