Carreta que transportava pó de serra pega fogo na Transamazônica

De acordo com testemunhas, as rodas do veículo teriam travado, aquecido e causado as chamas. O motorista, então, destravou a carroceria e soltou a carga que tombou na rodovia.

Bombeiros controlaram o fogo e evitaram que atingissem outros veículos. — Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Uma carreta que transportava pó de serra pegou fogo nesta quinta-feira (9) na BR-230, a estrada Transamazônica. O grupamento de Bombeiros de Altamira, no sudoeste do Pará foi quem combateu o incêndio.

De acordo com testemunhas, as rodas do veículo teriam travado, aquecido e causado as chamas. O motorista, então, destravou a carroceria e soltou a carga que tombou na rodovia.

O Departamento de Trânsito e a Polícia Militar também estiveram no local dando apoio ao Corpo de Bombeiros, isolando a área e protegendo a carga. Não há registro de feridos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) – Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...