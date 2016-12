Carreta sai da BR-163 em Sorriso e motorista alega que evitou colisão com carro

O motorista de uma carreta Scania 360, vermelha, nove eixos, placas de Sorriso, se envolveu em um acidente, há pouco, na BR-163, no trecho entre a praça de pedágio e o Aeroporto Regional de Sorriso. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento para ser avaliado e estaria fora de perigo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor relatou que seguia sentido a Sorriso quando um carro que estava em sua frente, freou, e acabou saindo com a carreta da rodovia para evitar a colisão. Essa versão será apurada. Chovia no momento. O cavalo mecânico e parte do bitrem ficaram na lateral da via e foram retirados por um guincho.

Já o segundo vagão da carreta ficou enroscado no guard rail e uma parte do vagão na pista, que teve tráfego interrompido para a Scania ser retirada. Ela está carregada com milho.

