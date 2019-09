Carreta-tanque atravessa linha férrea em Mato Grosso é atingida por trem e explode

Uma carreta-tanque foi atingida por um trem da Rumo Logística, no cruzamento de uma linha férrea com a MT-465, a cerca de 15 quilômetros do centro de Alto Taquari (481 quilômetros de Cuiabá). Com o impacto, o veículo pegou fogo e, em seguida, explodiu, uma vez que estava carregado com 16 mil litros de óleo diesel.

O motorista da carreta conseguiu sair a tempo do veículo e não ficou ferido. Ainda assim, foi encaminhado para um hospital na região para avaliação médica. Já a carreta ficou completamente destruída. Vagões do trem também ficaram danificados. No entanto, o incêndio não chegou a atingir a carga de milho que estava sendo transportada pelo transporte ferroviário.

As chamas foram controladas pelos bombeiros e pela brigada de uma empresa. O incêndio durou cerca de duas horas. O acidente ocorreu esta manhã, nas proximidades da MT-100. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e deve emitir um laudo apontando as causas.

Um investigador da Polícia Civil ainda informou, ao Só Notícias, que foi registrado boletim de ocorrência e o motorista da carreta deve ser chamado para prestar depoimento.

Só Notícias/Herbert de Souza /– 14/09/2019 19:02 (foto: assessoria)



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...