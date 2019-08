Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Alta Floresta no Mato Grosso

(Foto:Reprodução)- O acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, marcas e modelos não confirmados, ocorreu no final da tarde, na MT-208, em frente ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), em Alta Floresta. O motorista, Marciano Bartimann, 37 anos, ficou preso às ferragens da cabine e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 61 anos, que conduzia a motocicleta, foi socorrido, consciente, e encaminhado, com suspeita de fratura, para o Hospital Regional. O estado atual de saúde da vítima não foi divulgado.

Leia Também:Identificado os motoristas envolvidos em acidente entre carretas em Moraes Almeida

A carreta, que estava carregada com toras, acabou tombando e dificultou o acesso dos bombeiros à cabine, onde estava o motorista. Um militar que trabalhou na ocorrência detalhou que o trabalho de desencarceramento durou algumas horas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A carga de toras ficou esparramada às margens da rodovia. O cavalo mecânico e o primeiro reboque ficaram com rodas para o alto. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Foi o segundo acidente com carreta e vítima fatal, no Nortão, nas últimas 48 horas. Na BR-163, em Terra Nova do Norte, duas carretas se envolveram em colisão, pegaram fogo e um carreteiro, que residia em Sorriso, faleceu.

(Atualizada às 20h31)

Só Notícias/David Murba (foto: reprodução)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...