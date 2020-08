Carreta tomba e PRF descobre carga de 514 quilos de cocaína em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi repassado para a Polícia Federal de Barra do Garças. A apreensão também contou com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil.

(Foto:Reprodução) – A Volvo branca, placas de Vilhena (RO) carregada com cocaína tombou, esta tarde, na BR-070, perto do posto fiscal em Barra do Garças (511 quilômetros de Cuiabá).

You May Also Like