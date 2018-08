Carreta tomba na BR-163 e moradores saqueiam carga de cerveja em MT

Moradores saqueam carga de cerveja em Sorriso (MT) (Foto: Lucas Torres/Portal Sorriso) – Causas do acidente devem ser investigadas. De acordo com a PRF, o motorista do veículo fugiu do local.

Uma carreta bitrem saiu da pista e tombou, na BR-163, neste sábado (18), no perímetro urbano do município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O veículo estava transportando cerveja e a carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda serão apuradas.

O motorista foi atendido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia. Ele não ficou ferido.

O local foi isolado para recolhimento do restante da carga e a pista ficou interditada por algumas horas.

A PRF teve acesso à imagens que serão encaminhadas para a Polícia Civil que deve investigar quem são os autores do saque.

Do G1 MT Por Bruno Bortolozo, TV Centro América

