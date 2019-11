Carreta tomba na BR-163 no Pará e motorista é transferido de avião para Mato Grosso

O acidente envolvendo uma Mercedes-Benz Actros prata, com placas de Sinop, carregada com adubo ocorreu na rodovia federal, na região de Caracol, que é distrito de Trairão, no Pará (862 quilômetros de Sinop), neste final de semana. O motorista foi socorrido e levado ao hospital local, mas devido aos ferimentos precisou ser transferido de avião para Sinop, ontem. As informações foram confirmadas pelo proprietário da transportadora, Charles Leonel Passarini, ao Só Notícias.

“Devido à gravidade e solicitação do hospital, fizemos essa transferência de avião ao regional de Sinop. Ele já passou por uma cirurgia na região do abdômen e está muito bem. Continua internado, mas está se recuperando”, explicou Passarini.

O empresário informou ainda que o tombamento ocorreu após o seu motorista tentar evitar uma colisão frontal. “Ele estava voltando do Pará com adubo que seria entregue em Sorriso. Eram dois motoristas. O primeiro conseguiu sair e evitar a colisão. Já o da Mercedes, que seguia logo atrás não deu muito tempo e ele foi obrigado jogar para fora da pista. Com isso, desgovernou e tombou”.

A carreta ficou completamente destruída. “Infelizmente não tenho seguro e o prejuízo deve passar do R$ 320 mil. Deu perca total. Não adianta se lamentar pelo ocorrido. Graça a Deus o motorista está bem e, agora, é trabalhar para se recuperar”.



Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)

04/11/2019 18:20

