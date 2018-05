Carreta tomba na BR-163 próximo ao distrito de Caracol no município de Trairão

(Foto Adelar Belling -WhatsApp)- O acidente foi na tarde desta quinta-feira (17), o motorista trafegava com uma carreta na rodovia BR 163 sentido Cuiaba (MT)/Miritituba (PA), carregada com algumas toneladas de soja tombou e ficou com as rodas erguidas , a soja esparramou as margens da rodovia. A carreta Placa NPC 8996 da cidade de Sinop (MT) ficou destruída com acidente.

O motorista ficou preso entre as ferragens, ele foi socorrido por populares está hospitalizado no hospital de Trairão. O estado de saúde não foi divulgado.

Ele foi identificado como “José Calixto do Prado” , apelido Chibik, ele tombou em uma curva as reais causas do acidente ainda são desconhecida

