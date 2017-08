Carreta tomba na BR-316 e deixa uma das pistas interdita, no Pará

Segundo a PRF, o trânsito flui normalmente no trecho. Uma das suspeitas é que tenha ocorrido um problema mecânico na carreta.

Uma carreta que tombou na manhã desta quinta-feira (3) na rodovia BR-316, próximo ao município de Castanhal, nordeste do Pará. O veículo continua na pista, deixando uma das faixas interditadas. A retirada só deve no início da noite com a chegada de um guincho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve ferimentos leves e foi socorrido. Uma das suspeitas é que tenha ocorrido um problema mecânico na carreta.

A cabine foi parar fora da estrada, no meio do mato e parte da carroceria ficou atravessada na rodovia. A carga era de tampinhas de garrafas de refrigerantes e ficou espalhada pela pista. Ainda assim, segundo a PRF, o trânsito flui normalmente no trecho.

