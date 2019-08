Carreta tomba na Serra do Cachimbo na BR-163, pega fogo -Assista ao Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Não há informações do estado de saúde do contudor.

O acidente ocorreu na manhã deste Sabado (24/08/2019) , na rodovia federal, na Serra do Cachimbo, entre o estado do Pará e Mato Grosso.(Foto:Reprodução)

You May Also Like