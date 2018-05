Carretas colidem de frente e pega fogo na BR 163

Trecho precisou ser interditado e agente da PRF controlaram o trânsito. (Fotos WhatsApp)

Duas carretas colidiram de frente na tarde desta segunda-feira(07), na rodovia BR 163 próximo ao distrito de Caracol no Município de Trairão.

Conforme informação chegou na redação do Jornal Folha do Progresso, carreta carregada de soja seguia pela rodovia com destino ao Porto de Miritituba, quando colidiu de frente com outra carreta que seguia no sentido contrário e estava vazia.

Em razão da colisão, um dos veículos pegou fogo. Rodovia foi interditada nos dois sentidos por cerca de duas horas e meia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito no local do acidente.

A Policia Rodoviária Federal de Itaituba, repassou ao Jornal Folha do Progresso que o local é de difícil acesso, e ainda esta sem comunicação para saber sobre vitimas e nome dos condutores.

No local não tem corpo de bombeiros, a carreta ficou destruída pelo fogo.

As causas do acidente ainda é desconhecida.

