Carro bate de frente com carreta e três passageiros morrem na BR-163 em Alvorada da Amazônia

Vítimas estavam em carro de passeio, que bateu de frente com carreta. (Foto:WhatsApp)

Três mulheres, conforme informação são professoras da região [nome e idade não revelada] morreram em um acidente de trânsito na tarde dessa sexta-feira (18), na BR-163, trecho entre Alvorada da Amazônia e Vila Isol no município de Novo Progresso. As vítimas estavam em um carro de passeio, que bateu de frente com uma carreta.

A informação não oficial que o veiculo estava na pista contraria em uma curva bateu de frente com o caminhão, choveu no local. O Caminhão passou por cima do veiculo.

O carro ficou destruído e as vítimas presas às ferragens.

Esta matéria esta sendo atualizada – Aguardem mais informações…

Fonte Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...