Carro bate na traseira de caminhão em Novo Progresso

o motorista foi atendido no Hospital Municipal com leve escoriação e foi liberado.

Um veiculo e um caminhão se envolveram em um acidente na Avenida Orival Prazeres , Bairro Vista Alegre em Novo Progresso. Foi na noite deste sábado (01).(Foto:WhatsApp) Segundo testemunhas, o caminhão estava estacionado , quando houve a batida. A colisão aconteceu quando o veiculo trafegava pela via , ao chegar próximo a Pemaza atingiu em cheio a traseira do caminhão.

