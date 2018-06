Carro bate na traseira de motocicleta na BR 163 perímetro urbano de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia Militar esteve no local onde foi registrado boletim do ocorrência , os dois veículos foram apreendidos.

O SAMU foi acionado para socorrer as vitimas, o piloto a passageira e uma criança foram internados no hospital municipal onde foram atendidos na emergência estão sobre observação medica, sem risco de morte.

O acidente aconteceu no início da noite de ontem, quinta-feira, 31, por volta das 20h15mn, na rodovia BR 163, perimetro urbano de Novo Progresso , na ponte do córrego das boeiras, provocando ferimentos nas três vitimas da motocicleta. (Foto:Ricardo Foresti).

