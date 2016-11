Carro cai de ponte e motorista morre no nortão.

O acidente aconteceu na manhã de Quinta Feira (03), a aproximadamente 20 km do centro do município de Vera. Conforme informações da polícia civil, o veículo trafegava sentido Vera/Assentamento Califórnia.

Ainda conforme informações, os dois homens, identificados como sendo Adeilson e Edson Pedro da Silva residem em Sorriso são funcionários de uma empresa daquele município.

Adeilson de aproximadamente 30 anos morreu no local, já o outro ocupante, Edson Pedro da Silva, sobreviveu.

“Estávamos indo fazer um trabalho em uma fazenda próximo ao Assentamento Califórnia, antes, almoçamos em Vera e em seguida estávamos indo trabalhar, foi quando o carro desgovernou e caiu na ponte, eu estava no banco do carona e graças ao vidro do carro que estava aberto, consegui me salvar” disse Edson Pedro da Silva.

