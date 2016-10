Carro cai em espelho d’água do Palácio do Itamaraty em Brasília

Um carro caiu no espelho d’água do Palácio do Itamaraty no início da tarde desta terça-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista passou mal ao volante, perdeu o controle e foi parar dentro do espelho, que tem cerca de um metro de profundidade. A água ficou na altura do volante. Os objetos pessoais ficaram flutuando dentro do carro, que deverá ser guinchado pelo condutor.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista, de 34 anos, estava sozinho no veículo. Ele foi encaminhado para o serviço médico da Câmara dos Deputados, consciente e orientado. Os bombeiros informaram que ele estava bem e já fora do veículo quando foi atendido e que ele disse não lembrar o que tinha acontecido. Até as 13h44, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

A situação atiçou a curiosidade de quem passava pelo local. “Não sei se ele foi dar a ré ou se passou mal. É uma coisa inexplicável. Não tem lógica uma coisa dessas. Não dá nem para imaginar o que aconteceu aí”, disse a funcionária terceirizada do Itamaraty Hosana Sena.

Outro caso

Em fevereiro, dois homens perderam o controle de um carro e caíram no anexo do Congresso Nacional, ao lado do Itamaraty. A dupla ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital de Base com escoriações. Um dos jovens detidos teve uma mão engessada.

A Polícia Militar verificou que o carro constava como sendo furtado. Após questionar o dono, ele informou que o motorista era na verdade o namorado dele, que tinha pego o veículo sem avisar. Mesmo assim, o condutor foi autuado por dirigir embrigado.

O veículo é de Serranópolis (GO) e tinha sido pego na Candangolândia, segundo a PM. Cinco carros e 18 homens do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para fazer o socorro aos acidentados.

O carro desceu uma rampa gramada de cerca de cinco metros de altura em relação ao nível da rua e só parou ao bater em um muro de concreto. O Itamaraty fica ao lado do Congresso Nacional e do Ministério da Saúde, e próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Do G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...