Carro capota, cai em ribanceira e deixa quatro pessoas feridas na BR-163 entre Matupá e Peixoto Azevedo no MT

Um acidente com um veículo VW Gol, de cor branco, deixou quatro pessoas feridas, na noite desta sexta-feira (19), na BR-163, próximo ao Rio Peixoto, entre Matupá e Peixoto de Azevedo.

Segundo informações, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e acabou parando em uma ribanceira com as rodas para cima. O carro ficou bastante danificado e foi retirado do local com a ajuda de um guincho.

As vítimas, dois homens, uma mulher e uma crianças, ficaram feridas, foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, onde ficaram sob cuidados médicos. O atual estado de saúde dos mesmos não foi informado.

A versão investigada pela Polícia é que os ocupantes do veículo, como também o condutor, estavam ingerindo bebida alcoólica em Matupá e decidiram ir para Peixoto de Azevedo.

Ainda segundo informações, o condutor deixou o local do acidente antes que a Polícia e o socorro chegassem. O mesmo é procurado, para dar maiores esclarecimentos sobre o acidente.

A Polícia Militar esteve no local controlando o transito. A Polícia Civil também esteve no local analisando a circunstância do acidente. O caso passa a ser investigado.

