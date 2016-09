Carro capota na BR-163 em Novo Progresso e deixa duas pessoas feridas

Um acidente no perímetro urbano de Novo Progresso na marginal da rodovia federal BR163, deixou duas pessoas ferida. O veículo ainda não identificado capotou por volta das 10hmn, ao perder o controle na rodovia, próximo a Casa dos Parafusos. O Motorista e uma criança foram atendidas pela equipe do Samu e encaminhadas ao Hospital Municipal como ferimentos.

You May Also Like