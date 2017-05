Carro capota na BR-163 próximo a Nova Mutum

O acidente foi no quilômetro 609, da BR-163, próximo a Nova Mutum, hoje à tarde. De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, um veículo Tuckson prata, seguia sentido Norte, quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou.

O motorista estava sozinho e não teve ferimentos. Já o carro ficou a parte da frente, da lateral esquerda danificados. Não foi informado o que ocasionou o acidente.

No sábado, na 163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, uma carreta Scania, vermelha, carregada com soja, acabou tombando na lateral da pista. O carreteiro foi levado ao hospital com dores no peito, mas está fora de perigo. A carga foi colocada, ainda neste sábado, em outra carreta. A causa do acidente não foi informada.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...