Carro colide em traseira de ônibus na BR 163 em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)- Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus, por pouco não deixou vitimas, na noite desta sexta-feira (08) , próximo da cidade de Novo Progresso.

De acordo com o motorista do ônibus da empresa Ouro e Prata , Placa IXK 0153, da cidade de Porto Alegre (RS), o condutor do veículo perdeu o controle e atingiu a traseira do ônibus, foi por pouco , consegui sair da pista para evitar o pior,relatou para reportagem do Jornal Folha do Progresso.

O motorista do veiculo FK placa OFI 1524, de cor prata, seguia de Alvorada da Amazônia sentido Novo Progresso, quando me baixei para pegar o celular , perdi o controle e bati no ônibus, disse o motorista Josué para o Jornal Folha do Progresso.

A ação também envolveu o trabalho do Samú que esteve no local para atender a ocorrência com a Policia Militar, não houve vitimas, somente escoriações.

Fonte:Adecio Piran Para o Jornal Folha do Progresso

