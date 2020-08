Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo testemunhas, um evento na região aumentou o volume de veículos na estrada, que não é pavimentada, e uma grande nuvem de poeira atrapalhou a visão do motorista, que acabou perdendo o controle do veículo.

Um carro onde estava o ex-prefeito de Jacundá, Zé Martins (MDB), e o filho, capotou na tarde desta quarta (12) em uma estrada de Goianésia do Pará, sudeste do estado.

Carro com ex-prefeito de Jacundá capota em Goianésia do Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

