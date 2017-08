Carro com placas de Cuiabá capota na BR-163 e PRF apreende 654 quilos de maconha

A apreensão ocorreu, ontem, no km 612 da BR-163, na cidade de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Informações divulgadas pelo portal Correio do Estado apontam que o motorista do VW Voyage prata não obedeceu a ordem de parada da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais iniciaram perseguição e, em determinado momento, o veículo acabou capotando. Segundo divulgado pela PRF, o motorista fugiu e, até o momento, não foi localizado. Durante vistoria nos veículos, os policiais encontraram 654 quilos de maconha, divididos em dezenas de tabletes.

A PRF informou ainda que o veículo estava com placas falsas de Rondonópolis, no entanto, após consulta, foi identificado que as placas originais são de Cuiabá. O caso é investigado.

