Carro conduzido por bandido cai de viaduto na avenida Mário Covas

Dilsilene Carvalho e o irmão foram vítimas de uma saidinha bancária no final da manhã desta sexta-feira (28)

Um carro caiu do viaduto localizado na rodovia Mário Covas, no final da manhã desta sexta-feira (28), em Belém. O veículo estava sendo conduzido por um bandido, após realizar uma saidinha bancária.

Segundo a dona do carro, Dilsilene Carvalho, ela e o irmão estavam saindo do banco quando foram abordados por um assaltante. O criminoso pegou a chave do carro e entrou junto com o irmão da vítima. Dilselene não entrou no veículo e pediu ajuda em uma loja próxima da agência.

Ainda segundo Dilsilene, ao subir no viaduto, o veículo perdeu o controle e capotou. Em seguida, dois homens em uma moto apareceram no local e resgataram o bandido. O irmão de Dilsilene recebeu ajuda logo depois e foi encaminhado para a Upa da Sacramenta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o primeiro atendimento. Dilsilene deve comparecer agora à tarde na delegacia para registrar ocorrência.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...