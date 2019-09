Carro da Celpa é incendiado durante a madrugada em Porto de Moz

Carro da Celpa é incendiado no Pará — Foto: Ascom/Celpa – De acordo com a Celpa, o caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado pela polícia. Ainda não foram identificados os autores do ataque.

Um carro da concessionária de energia Celpa foi incendiado na madrugada deste sábado (21), em Porto de Moz, sudoeste do Pará, na região do baixo amazonas. Imagens feitas com celular, que circulam nas redes sociais, mostram o veículo em chamas.

De acordo com a Celpa, o caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado pela polícia. Ainda não foram identificados os autores do ataque. Nenhum funcionário da empresa se feriu.

Por G1 PA — Belém

21/09/2019 13h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...