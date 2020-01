Carro da CELPA se envolve em grave acidente em cruzamento de Itaituba

Veículos envolvidos no acidente. (Foto: Luana/ Adacioni/ Portal Giro)

O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (9) na 33ª rua com travessa João Pessoa, bairro Santo Antônio.

Na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 11h30, dois veículos, um modelo Strada, de cor branca, que pertence a empresa Equatorial Energia, antiga Celpa, e outro um Fiat Uno, de cor Vermelha, colidiram no cruzamento da 33ª rua com a travessa João Pessoa, bairro Santo Antônio.

Conforme informado pela motorista do carro Uno, Darielma Carvalho, o acidente aconteceu quando a mesma vinha da travessa João Pessoa e iria atravessar a 33ª rua. Porém, como o carro da empresa de energia estaria em alta velocidade, não conseguiu evitar a colisão.

“Eu vinha da João pessoa, parei e olhei, vi que não tinha carro então eu entrei, só que no momento em que eu entrei eles vieram em alta velocidade, ainda tentei desviar, por isso pegou só a lateral do carro”, disse Darielma.

Um dos funcionários da Equatorial Energia, que foi até o local para verificar o ocorrido, identificou a motorista do veículo como Regiane e, informou que a mesma, juntamente com mais um funcionário, não identificado, que também estava no carro, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI).

O cruzamento

Cruzamento sem sinalização entre 33 rua com João Pessoa. (Foto: Luana/ Adacioni/ Portal Giro)

A reclamação frequente de moradores que residem próximo ao cruzamento é a falta de sinalização no perímetro, algo que favorece a ocorrência de mais casos como este. Deste modo, uma moradora afirmou que no local já ocorreram vários acidentes com vítimas fatais e destacou que tem receio de, em alguma circunstância dessa, um veículo acabar invadindo a residência e provocar sérios prejuízos.

“Eu costumo sentar na área da minha casa que fica na esquina do cruzamento, mas vou parar de fazer isso, já passei a não dormir mais no meu quarto, que fica na parte da frente, por medo de algum veículo chegar a invadir o meu quarto quando eu estiver dormindo. Nesse acidente o que salvou do carro não entrar na casa foi uma palmeira que fica na frente”, disse a moradora.

Fonte: Portal Giro

Por: Reris Adacioni

