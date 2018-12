Carro da PRF capota no Pará

Acidente com viatura da PRF. — Foto: PRF/Ascom

Carro da PRF capota na BR-316, em São Francisco do Pará

Os policiais não ficaram feridos.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capotou na tarde desta segunda-feira (10) no km 81 da rodovia BR-316, trecho que fica em São Francisco do Pará, no nordeste do estado.

Segundo a PRF, as fortes chuvas deixaram água acumulada na via, o que fez o carro derrapar por volta das 17:30.

Ainda segundo a PRF, os policiais não sofreram ferimentos e voltaram ao trabalho logo em seguida ao acidente.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...